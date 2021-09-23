Не хватает тренеров, автобусов и денег. Чиновники и депутаты Нижнего Тагила разбираются, почему никак не получается вернуть школьникам уроки плавания

В начале сентября президент Владимир Путин поручил с 2022 года включить обучение детей плаванию в систему образования и организованного детского отдыха. Предполагается, что программа будет финансироваться из федерального бюджета.

Что нужно для возобновления уроков плавания в школах Нижнего Тагила, обсуждали сегодня чиновники и депутаты на заседании комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике гордумы.

В школах Нижнего Тагила программа обязательного обучения плаванию проводилась с 1999 по 2013 год. Второклассники занимались в городских спорткомплексах.

«Уже восемь лет эта программа не реализуется в Нижнем Тагиле. В прошедшие годы за академический час занятия муниципалитет платил бассейнам порядка 100 рублей. Сейчас эти услуги будут стоить намного дороже. И помимо этого, нам не хватает тренеров, которые могли бы обучить плаванию детей», — отметила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева.

Помимо проблем с недостатком профессиональных кадров, Ирина Еремеева обратила внимание на сложности соблюдения противокоронавирусных мер. Чтобы возобновить уроки, необходимы бассейны с большим числом дорожек для плавания.

В дневное время дорожки, как правило, свободны, и у города была договорённость с Дворцом водного спорта на Вагонке, «Уральцем» на Тагилстрое и «Дельфином» в центре города. Из отдалённых районов города школьников организованно привозили на автобусах. Но сейчас в Нижнем Тагиле перевозить детей могут только две компании, у которых есть соответствующая лицензия.

«Автобусы, которые предоставляют эти частные компании, рассчитаны на 45 мест. То есть это получается достаточно дорого. А те “Газели”, которые есть в турклубе “Азимут”, вмещают только 18 человек, соответственно, весь класс мы посадить в неё не можем», — говорит Ирина Еремеева.

Председатель комиссии Андрей Палатов задал вопрос, велась ли статистика детей, погибших на воде, за то время, что отсутствовала подобная программа. На что Ирина Еремеева ответила, что говорить о смертности из-за отсутствия таких уроков не стоит, так как на них детей учат базовым навыкам плавания.

«Если ребёнок не продолжит заниматься, если эти навыки не закреплять, то говорить о том, что он не утонет в 16 лет благодаря этой программе, нельзя», — подытожила Ирина Еремеева.

Вернуть школьникам уроки плавания в бассейнах трудно из-за нехватки денежных средств в бюджете, подчёркивают чиновники. Ранее такая программа обходилась городу в 13 млн рублей в год, а сейчас, не считая приобретения дополнительных автобусов, на неё придётся потратить около 30–35 млн рублей.