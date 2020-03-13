«Чтобы миллионы не пострадали»: Путин объяснил необходимость санации банков

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что оздоровление банковского сектора было необходимо, чтобы не пострадали «миллионы» граждан.

«Кто-то рассердится, скажет, вот "я пострадал" [в результате санации кредитного учреждения], но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы [граждан] не пострадали», — сказал Путин.

По его словам, иначе слабые финансовые учреждения могли «набрать денег» у вкладчиков и «потом бы растворились куда-нибудь в Лондон». Глава государства отметил, что санацию нужно было проводить, а «плохо это или хорошо — это другой вопрос».

С 2017 года Банк России проводит санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС). В августе на санацию отправили «ФК Открытие», в сентябре — Бинбанк и Рост Банк, а позднее Промсвязьбанк, его дочерний Автовазбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк и Московский индустриальный банк. В августе 2019 года в ЦБ заявляли, что регулятор не сможет возместить от 750 млрд до 1,4 трлн рублей из средств, потраченных на санацию банков по новому механизму.