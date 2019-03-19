«Что нам делать с тополями, которым больше 70 лет?» Депутаты Нижнего Тагила поручили мэрии разработать концепцию по озеленению города

Сегодня на заседании думской комиссии по ЖКХ народные избранники раскритиковали доклад замначальника управления городским хозяйством мэрии Игоря Комарова об организации мероприятий по озеленению территории Нижнего Тагила. Председатель комиссии Денис Корякин отметил, что в отчёте о проделанной работе отсутствует комплексный подход к решению сопутствующих проблем, как и понимание дальнейшей стратегии для улучшения ситуации.

«Из доклада складывается впечатление, что вопросы, связанные с мероприятиями по озеленению территории города, не носят системный характер и выполняются хаотично. Абсолютно непонятно, какой процент приживаемости деревьев и кустарников, не озвучены планы на ближайшее время. Что нам делать с тополями, которым уже более 70 лет, и что высаживать вместо них, учитывая тот факт, что не все деревья у нас приживаются? Поэтому можно сделать вывод, что у нас отсутствует программа по озеленению города с конкретными цифрами, мероприятиями, а также ответственные за эти мероприятия», — сказал депутат.

По итогам совещания управлению городским хозяйством было предложено разработать соответствующую концепцию и вернуться к рассмотрению вопроса в начале лета текущего года.