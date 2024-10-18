Что делать с буллингом в школе?

Систему среднего образования в Нижнем Тагиле продолжает лихорадить. Едва ли не каждую неделю в СМИ и городских пабликах появляются сообщения о конфликтах, правонарушениях и даже преступлениях в муниципальных школах.

Например, накануне стало известно, что в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поступил иск о защите чести и достоинства, поданный мамой 13-летней девочки, подвергавшейся травле со стороны одноклассника. Конфликт между детьми продолжался не один год, а школа, по словам родителей пострадавшей, решить его не старалась . В феврале 2023 года мама девочки подала иск в суд, требуя 50 тысяч рублей компенсации за моральный вред для себя и для своей дочери.

В управлении образования Нижнего Тагила на претензии родителей ответили, что с подростком-агрессором и его мамой неоднократно проводили профилактические беседы. Маме было рекомендовано обратиться для консультации к профильным специалистам. Кроме того, с этого учебного года ребята учатся в разных классах, друг с другом не общаются, конфликтов между ними нет.

«Буллинг возникает оттого, что люди не могут конструктивно решать конфликты. В такую ситуацию попасть легко, а выйти из неё достаточно сложно, особенно для детей и подростков. В каждом случае нужно разбираться индивидуально. Для меня эта ситуация с конкретным мальчиком и конкретной девочкой — это не буллинг. Буллинг происходит тогда, когда какая-то часть коллектива сплотилась и оказывает негативное воздействие на какого-то одного или на двух человек», — пояснил АН «Между строк» главный специалист отдела воспитательной работы НТГСПИ Дмитрий Шморгунов.

Дмитрий считает, что педагог должен являться авторитетом для своих учеников и проводить определённую политику в классе. Если педагог не видит ситуацию и не управляет процессами в классе, то в таком случае дети начинают сами решать, кто прав, кто виноват, по каким-то простым принципам. Однако ответственен не только классный руководитель, но также психолог и родители детей, поэтому в случае с буллингом должна проводиться комплексная профилактическая работа.

«Существует служба медиации в школе, когда психолог пытается разрешить определённый конфликт. Медиации должны проводиться. Они бывают групповые и индивидуальные и должны снижать риск травли в коллективе», — говорит Дмитрий Шморгунов.

По мнению специалиста, если педагогами, психологами и родителями верно будет организовано взаимодействие в коллективе, реализуется система профилактики, то количество случаев буллинга сильно уменьшится.