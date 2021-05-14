Членство сенатора Королёва в «Единой России» приостановили после скандала с ДТП

Членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королёва в партии «Единая Россия» после скандала с ДТП приостановлено по собственному желанию до конца разбирательства, пишет Znak.com.

«Оно должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле. В случае, если версия Олега Петровича подтвердится и он докажет свою невиновность, "Единая Россия" будет готова восстановить его членство в партии», — заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Ранее стало известно о том, что бывшего губернатора региона, члена Совета Федерации Олега Королёва задержали в Липецке. Находясь за рулём премиального внедорожника Lexus LX 570, чиновник двигался на спущенных колёсах, выезжая на встречную полосу и сбивая дорожные знаки. Изначально СМИ сообщали, что в момент езды Королёв якобы был пьян.

«Олега Королёва поймали за рулём с признаками алкогольного опьянения в Липецке. <…> Ему предложили пройти тест на алкоголь, но он отказался. Возбуждено дело о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования», — писал Life.

Позже сенатор заявил «Коммерсанту», что ему стало плохо за рулём.

«Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил всё-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив-здоров!» — объяснил Олег Королёв.

По его словам, после происшествия он выпил таблетки от давления и аритмии. Королёв отметил, что прибывшие на место сотрудники ГИБДД не составляли протокол: «Ни аварии, ни пострадавших нет, я трезвый, какой протокол может быть?»