Сенатор Совфеда попал в аварию в Липецке

Член Совета Федерации и экс-губернатор Липецкой области Олег Королёв попал в дорожно-транспортное происшествие в Липецке, пишет Baza.

«Королёв ехал по Липецку на своём Lexus со спущенными колёсами, сбивал дорожные знаки и чуть не устроил несколько аварий», — сообщает издание.

По данным Baza, полицейским удалось остановить иномарку сенатора, но тот отказался от медицинского освидетельствования и заснул в салоне авто. Сам сенатор позже заявил, что ему стало плохо с сердцем от жаркой погоды.

«В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил всё-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив-здоров», — заявил Королёв.

Он подчеркнул, что административного протокола по результатам случившегося не заведено, поскольку пострадавших нет, а за рулём он находился трезвым.

Стоит отметить, что в Совете Федерации сейчас обсуждают ужесточение наказания за пьяное вождение — предлагается вместе с назначением судебного штрафа лишать виновных водительских прав. Также в Госдуме рассматривается законопроект о повышении штрафов за пьяную езду и лишении свободы до трёх лет.