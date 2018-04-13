Член ТИК из Уфы заявил о предложенной ему взятке в 4,5 миллиона рублей за молчание о нарушениях на выборах

Член территориальной избирательной комиссии (ТИК) Демского района Уфы с правом совещательного голоса Станислав Чайченко сообщил в ФСБ, что глава района Сергей Плотников предлагал ему взятку в 4,5 миллиона рублей за молчание о нарушениях на выборах президента, пишет «Дождь».

В марте Станислав Чайченко записал два видеообращения к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Во втором видео, опубликованном 21 марта, Чайченко рассказал о нарушениях на избирательных участках в Демском районе Уфы, в частности о приписках избирателей и вбросах бюллетеней. Вскоре, по словам Чайченко, ему стали поступать анонимные звонки с угрозами.

Он написал заявление в полицию, после чего с ним связался глава Демского района Сергей Плотников.

«Он сказал: "Никуда не отсылай [материалы о нарушениях], скажи, что ты хочешь. Хочешь — участок под магазин, хочешь — помещение, всё, что хочешь в районе, — я тебе всё сделаю"», — процитировал Плотникова Чайченко.

Затем чиновник, по словам Чайченко, предложил ему 4,5 миллиона рублей. Такую же сумму у уфимца когда-то украли на местном рынке, он заявил о краже в полицию и добивался возврата денег у администрации рынка. Взамен Плотников попросил Чайченко удалить обращения к Памфиловой и записать опровержение.

Когда состоялся разговор между ними, не уточняется. При этом «Дождь» отмечает, что, судя по детализации звонков Чайченко, 11 апреля глава района звонил ему девять раз. Плотников отказался отвечать на вопрос «Дождя» о взятке.

Напомним, президентские выборы в России прошли 18 марта. Первое место на них занял действующий президент Владимир Путин, набрав рекордные 76,6% голосов. За него проголосовали 56,2 миллиона человек. ЦИК заявил, что серьёзных нарушений на выборах зафиксировано не было.

В Демском районе Уфы на выборах проголосовали около 33 тысяч человек. Большинство голосов — 73,5% — получил Владимир Путин.