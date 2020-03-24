Член МОК заявил о принятом решении перенести Олимпиаду-2020

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд сообщил, что Олимпийские игры в Токио перенесут из-за пандемии коронавируса, пишет USA Today. Официально МОК об этом не заявляла.

«На основе информации, которая есть у МОК, принято решение об отсрочке», — сказал Паунд.

Он добавил, что игры могут перенести на 2021 год, детали этого решения проработают в течение следующих нескольких недель.

Паунд — один из старейших и самых влиятельных членов МОК. Пресс-секретарь МОК Марк Адамс, комментируя слова Паунда, сообщил, что каждый член комитета вправе интерпретировать решения, принятые исполнительным советом МОК.

Накануне на сайте комитета опубликовали сообщение, в котором говорилось, что решение о проведении Олимпийских игр примут в ближайшие четыре недели. Олимпиада-2020 запланирована в Токио с 24 июля по 9 августа.