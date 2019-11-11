Читинского блогера оштрафовали за сравнение должности Путина с «воровской мастью»

Читинский суд оштрафовал на 30 тысяч рублей видеоблогера Алексея Закружного по статье об оскорблении власти. В одном из роликов, выложенных на YouTube-канале «Лёха Кочегар», он сравнил должность президента Владимира Путина с «воровской мастью».

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Марину Савватееву, в постановлении суда говорится, что Закружной в ролике «Здесь давят наше будущее» назвал главу государства «воровской мастью» и добавил, что власть должна «сидеть на параше, на Магадане».

Ранее мужчину уже штрафовали по статье о неуважении к власти из-за видео «Последнее предупреждение Путину», в котором он грозился, что приедет в Кремль, если Владимир Путин не прекратит «геноцид над русским народом».