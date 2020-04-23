Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4774. Общее число заразившихся превысило 62 тысячи человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4774 и сейчас составляет 62 773 человека во всех регионах страны, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В России нарастающим итогом зарегистрированы 62 773 случая (+8,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 471 человек, за весь период — 4891. За сутки умерли 42 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 555 человек», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что у 2282 (47,8%) выявленных в России за сутки пациентов с коронавирусом нет симптомов.

В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса. Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили наличие вируса у жителей Екатеринбурга, Белоярского района, Асбеста, Первоуральска, Серова, Ревды и Верхотурья. Всего в Свердловской области на сегодняшний день лабораторно подтверждён 271 случай новой коронавирусной инфекции.

Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, 50 — средней тяжести, остальных — удовлетворительное. Выписано ещё 6 человек. Общее число излечившихся пациентов составляет 71.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».