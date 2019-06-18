Число россиян, одобряющих службу в армии по призыву, достигло максимума за 22 года

Более половины россиян (60%) считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии, со ссылкой на данные опроса «Левада-центра» сообщает «Дождь». Отмечается, что это рекордный показатель с 1997 года.

Участникам опроса задали вопрос «Как вы лично относитесь к службе в армии по призыву?». Около четверти опрошенных россиян (25%) убеждены, что служба в армии — это долг, который надо отдать государству, «пусть даже это не отвечает Вашим интересам», а 12% считают службу бессмысленным и опасным занятием. Большинство респондентов (88%) уверены, что российская армия сможет защитить страну в случае угроз со стороны других стран, 8% респондентов имеют противоположную точку зрения.

Почти половина россиян (49%) считают, что России нужна армия, частично сформированная на контрактной основе и частично — по призыву. 31% выступают за контрактную армию, а 17% — за полностью призывную систему.

Кроме того, 82% опрошенных предпочли бы, чтобы больше бюджетных средств было направлено на повышение уровня благосостояния граждан России, чем на усиление военной мощи.