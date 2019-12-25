Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 в Красноярском крае выросло до шести человек

Число пострадавших при аварийной посадке вертолёта Ми-8 в Красноярском крае выросло, сообщили в министерстве здравоохранения региона. RT уточняет, что количество пострадавших выросло до шести человек. Ранее сообщалось, что пострадало три человека: у одного из пассажиров перелом ноги, командир воздушного судна госпитализирован.

ТАСС пишет, что причиной аварии стало попадание вертолёта в снежный вихрь, что привело к жёсткой посадке — вертолёт упал на бок при взлёте. По предварительным данным, при падении была повреждена хвостовая балка. Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве также отметили, что аварийная посадка была совершена в районе населённого пункта Байкит. В МЧС добавили, что воздушное судно принадлежало компании «КрасАвиа».