Число новых случаев коронавируса в России за сутки превысило 11 тысяч. Всего в стране больше 177 тысяч заражённых

За последние сутки в России зафиксирован 11 231 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

5471 (48,7% общего числа заражённых) — без клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 2476 человек. Также за сутки зафиксировано 88 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1625 человек.

Всего в стране выявлено 177 160 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 23 803 человек.

В Свердловской области вирус выявили у 76 человек — жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камышлова, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Режевского городского округа. Также в статистику включены 34 случая заболевания жителей других регионов, находящихся в условиях обсервации на территории Камышловского района.

Всего на Среднем Урале зарегистрировано 1429 случаев новой коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».