Численность населения падает, безработных стало меньше, а средняя зарплата составляет 43 тысячи рублей. Чиновники Нижнего Тагила отчитались перед депутатами о социально-экономических достижениях

Финансовый блок тагильской мэрии подвёл предварительные итоги социально-экономического развития Нижнего Тагила за 2021 год. Также на думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям депутаты и чиновники обсудили затраты на развитие соцполитики города в следующем году.

В своём докладе замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов отметил, что по всем показателям состояние соцполитики города вернулось на тот уровень, какой был до пандемии. Так, за 2021 год в Нижнем Тагиле зарегистрировано 830 безработных, что в 8,5 раза меньше, чем в прошлом году.

«В 2020 году уровень безработицы в городе вырос до 7 тысяч человек. Тогда люди, устроенные по неофициальным договорам, вставали на учёт в Центр занятости как безработные, когда до пандемии насчитывалось 755 человек безработных», — отметил Алексей Бурдилов.

При этом численность населения Нижнего Тагила на протяжении нескольких лет постоянно снижается. На этот важный показатель каждый год обращают внимание депутаты гордумы. По данным на 2021 год, в городе проживает 347 тысяч человек. Естественная и миграционная убыль населения за этот год составила 4400 человек. Наравне с этим чиновники отмечают, что в Нижнем Тагиле восстанавливается экономика и рабочие места.

«Увеличился фонд оплаты труда. Сейчас он достигает 63 млрд рублей. Исходя из этого, заработная плата в месяц — 43 тысячи рублей. Инвестиций в основной капитал стало меньше, в 2021 году он составил 24 млрд рублей, что тем не менее является большой суммой», — подчеркнул Алексей Бурдилов.

На 2022 год городские власти прогнозируют рост социально-экономического развития города. Но несмотря на прогнозы, в проекте главного финансового документа города практически отсутствуют статьи расходов на развитие молодёжной политики.

Кроме неё, обошли стороной и программы развития физкультуры и спорта. В этом направлении средства будут потрачены только на сдачу нормативов ГТО. Никаких других проектов чиновники не озвучили.

Напомним, в юбилейном для города 2022 году бюджет городской казны составит более 18 млрд рублей, что на 2 млрд 673 млн рублей больше, чем первоначальный бюджет 2021 года.

Больше всего средств из городского бюджета в будущем году хотят потратить на образование — 8 млрд 533 млн рублей. В этой сфере самым крупным проектом будет строительство учреждения дополнительного образования на Гальянке. Также власти города планируют создать Уральскую инженерную школу, детский технопарк «Кванториум» в Политехнической гимназии и эхо-станцию на базе Станции юных натуралистов.