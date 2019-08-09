Чиновников могут обязать возмещать ущерб за лесные пожары

Глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев в обращении к Генпрокуратуре заявил, что чиновники Министерства лесного хозяйства Красноярского края должны возместить ущерб за лесные пожары, пишет News.ru.

«Работники ведомства, которое отвечает за красноярский лес, не потушили вовремя пожар, который впоследствии разразился до чрезвычайной ситуации и гибели миллионов гектаров леса», — подчеркнул Аманлиев.

Следователи уже возбудили дело о халатности в отношении чиновников того же ведомства, которое, как считает Аманлиев, должно ответить за пожары.

Напомним, от лесных пожаров пострадали Иркутская область, Красноярский край, Бурятия и Якутия. Причины пожаров называют разные: в частности, в Иркутской области, по словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, намеренно подожгли лес, чтобы скрыть незаконные рубки.