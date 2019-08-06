Прокуратура назвала пожары в Иркутской области попыткой скрыть незаконную рубку леса

Прокуроры в Иркутской области установили, что пожары в лесных массивах устраивались намеренно с целью скрыть незаконные вырубки, заявил в выступлении на ведомственном канале «Эфир» официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Необходимо более серьёзно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами "прикрывали" незаконные рубки», — рассказал Куренной.

Он отметил, что ведомство намерено дать оценку действиям региональных властей при пожарах и определить степень их ответственности за причинённый ущерб экологии и бюджету страны. Работа по выяснению причин возгораний продолжается. Накануне в Генпрокуратуре заявили, что власти Иркутской области искажали информацию по пожарам, намеренно занижая их масштабы, из-за этого спецслужбы не успевали своевременно реагировать. Кроме того, тушению лесов в ряде регионов мешает бумажная волокита.

Накануне в МЧС сообщили об уменьшении площади природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке на 25%. Основной причиной возгораний в ведомстве назвали неосторожное обращение людей с огнём. По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах огнём сейчас охвачено более 2,4 млн га лесных массивов.