Чиновники предложили исключить из категории бедных владельцев огородов и «ленивых» малоимущих

Региональные чиновники для снижения уровня бедности в России выступили с инициативой лишить господдержки тех граждан, кто может прокормиться с помощью огорода или владеет свободной жилплощадью, пишут «Известия».

Уровень бедности предлагают снижать за счёт изменения критериев нуждаемости: так, чиновники в Ивановской области выделили категорию «ленивых» бедных — это люди с низким уровнем доходов, но владеющие имуществом, которым они «не хотят воспользоваться» для повышения своего благосостояния или не знают, как это сделать. Между тем, напоминают власти, такое имущество можно продать, сдать в аренду или, если это земельный участок, использовать его для выращивания продуктов питания. Таким семьям предлагается не выплачивать пособия, а освободившиеся средства направлять тем, кто в них действительно нуждается. Такого же мнения придерживаются чиновники Томской области: власти этого региона не видят смысла платить пособия тем, кто может прокормиться с помощью огорода, а потому предлагают учитывать «доходы от садоводства» в структуре доходов семьи.

В Татарстане уже скорректировали критерии нуждаемости, там ежемесячные выплаты пособий на ребёнка и компенсации проезда для пенсионеров уже не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и более автомобилей на семью моложе трёх лет, большие квартиры и дачные дома. Кроме того, в отчётах региональных властей предлагается отказывать в выплатах и льготах так называемым «мнимым» неимущим — людям, получающим неофициальный доход; но пока чиновники не представили предложений о том, как эти неофициальные доходы фиксировать.

Согласно одному из майских указов Владимира Путина, к 2024 году в России уровень бедности должен снизиться в два раза. С декабря 2018 года Министерство труда РФ запустило пилотные проекты в нескольких регионах для анализа главных причин бедности россиян и разработки универсальных механизмов в борьбе с ней.

По официальным статистическим данным, за чертой бедности находятся 19,3 млн человек (13,2% населения страны). За два последних года число граждан, планирующих своё будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Свыше 60% россиян стыдятся вечной бедности в России.