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02 Фев 2017 14:49 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Чиновники от образования Нижнего Тагила скрыли пьянку учеников элитных школ. «За 100 литров водки, наркотики и реанимацию школьника должны были полететь головы!»

Управление образования Нижнего Тагила засекретило крупный скандал с участием двух сотен лучших школьников города. Как рассказали АН «Между строк» источники в мэрии, в конце октября прошлого года участников и победителей олимпиад из элитных школ собрали на специальную смену «Академия успеха» в муниципальном лагере «Звёздный», расположенном в посёлке Ленёвка под Нижним Тагилом. Будущие медалисты устроили в лагере пьянку, которая должна была стоить чиновникам и педагогам должностей. Участники событий получили команду не распространяться об инциденте, поставившем под удар репутацию всей системы образования города.

По словам собеседников агентства, о пьянке олимпиадников стало известно после того, как один из школьников был найден в критическом состоянии. После вечерних мероприятий в лагере в своей комнате обнаружили с сильной алкогольной интоксикацией одного из учащихся школы № 32 с углублённым изучением иностранных языков 15-летнего Д.

«Он был буквально зелёного цвета, – рассказал АН “Между строк” очевидец. – Потом нашли девочку, с которой он выпивал, она была из другого отряда».

Подростку потребовалась срочная врачебная помощь, ночь он провёл в медблоке, а на утро его забрали родители. После инцидента сотрудники лагеря устроили обыски во всех помещениях, в ходе которых был обнаружен внушительный запас алкоголя и наркотических веществ.

«Уборщицы в душевой нашли примерно 100 литров водки, насвай (вызывающий привыкание никотиносодержащий продукт. – Прим. ред.) и что-то ещё наркотическое, – уточняют очевидцы. - Приезжал в лагерь начальник упро Игорь Юрлов»

Начальник лагеря Светлана Якимова косвенно подтвердила данную информацию, отметив, что детей в лагерь собирают родители, поэтому ответственность должна ложиться на законных представителей подростков. В свою очередь руководитель лагеря Галина Шарифуллина опровергла информацию, а начальник управления образования администрации Игорь Юрлов попросил сделать официальный запрос.

По словам собеседников агентства в мэрии, никто из педагогов и чиновников не понёс за инцидент наказания.

«Виновных решили не искать, потому что испугались огласки и скандала. За 100 литров водки, наркотики и реанимацию школьника должны были полететь головы! Тем более, это огромный репутационный ущерб для всей школьной системы. Ни для кого из чиновников и директоров школ не секрет, что некоторые дети из так называемых "простых" школ с пятого класса употребляют алкоголь и пробуют наркотики, но если то же самое происходит в элитных образовательных учреждениях, то надо уже бить тревогу. Но заниматься проблемой никто не хочет, как это часто бывает в профессиональных сообществах, сор из избы выносить не принято»,  объясняет собеседник агентства.

Известно, что пострадавший девятиклассник – многократный победитель и призёр различных олимпиад, а его отец до недавнего времени занимал высокую должность в системе МЧС.

Агентство новостей «Между строк»

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