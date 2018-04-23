Чиновники Екатеринбурга сочли митинг против Путина 5 мая «возбуждающим ненависть и вражду»

Министерство общественной безопасности Свердловской области отказало сторонникам оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге в проведении митинга 5 мая на площади Труда, со ссылкой на ответ ведомства пишет Znak.com.

Как отмечается в ответе министерства, в заявленное время на заявленном месте будут проводиться несколько других акций численностью 100 человек, приуроченных к Международному дню борьбы за права инвалидов, организаторы которых подали заявку раньше сторонников Навального. В министерстве считают, что на площади нельзя одновременно проводить мероприятия с не касающейся друг друга тематикой, потому что это может ввести в заблуждение людей, которые решат принять участие в мероприятии, и нарушает их конституционные права. Министерство также не признало действительной заявку, которую активисты направили в ведомство в 00:00.

Вместо центра города сторонникам Навального предложили провести митинг и шествие в парке имени Чкалова. Кроме того, в ответе на заявку чиновники назвали акцию сторонников Навального противоречащей Конституции.

«Проведение публичного мероприятия с фактической целью, направленной против президента России В. В. Путина, нарушает принципы и не соответствует положениям, закреплённым в Конституции РФ, и может трактоваться как направленная на подрыв безопасности государства агитация, возбуждающая социальную и национальную ненависть и вражду», — говорится в ответе.

Глава штаба Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых заявил, что активисты будут обжаловать решение в суде и требовать, чтобы мероприятие прошло на площади Труда.

«На мероприятие якобы заявилось 100 человек, и у нас в заявке 99. Площадь Труда вмещает гораздо больше. Оснований полагать, что будут конфликты между выступающими за права инвалидов и "за право быть гражданином России", никаких нет. Мы все поместимся там без проблем», — считает Кузьминых.

Напомним, Алексей Навальный объявил о проведении 5 мая акции в преддверии инаугурации Владимира Путина, которая намечена на 7 мая. По его словам, 5 мая планируются марши «за право быть гражданами своей страны», в которых, по идее, должны принять участие люди, не голосовавшие за Владимира Путина на выборах президента 18 марта.