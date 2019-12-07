Чиновница из Ленобласти матом объяснила молодёжи, что нужно больше работать (ВИДЕО)

Глава отдела по молодёжной политике администрации города Сосновый Бор Александра Позднякова во время встречи с представителями добровольческих организаций матом объяснила молодёжи, что нужно больше работать. Видеозапись выступления изначально опубликовал РЕН ТВ.

«Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем всё равно. Если вы не будете реально е****ь (работать)», — сказала она.

После фразы чиновницы в зале начался гул, который Позднякова сочла одобрительным. Как пишет Znak.com, cвоё выступление она прокомментировала фразой «подбодрила ребят».