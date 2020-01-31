Чиновница из Керчи передумала увольняться после скандала с блокадниками

Глава горсовета Керчи Мая Хужина отзывает своё заявление об отставке, пишет ТАСС.

«Я отзываю своё заявление, это была сиюминутная слабость», — сказала она.

Напомним, накануне Хужина подала заявление об отставке после скандала, связанного с публикациями в СМИ сообщений о визите главы Керчи и других чиновников к блокадникам. На фотографиях, опубликованных на сайте горсовета, видно, что чиновницы были одеты в шубы, а в описании говорилось, что они подарили ветеранам «символический хлеб» и памятные медали. Глава Крыма Сергей Аксёнов после этого заявил, что председатель горсовета Керчи и другие чиновники должны быть уволены и исключены из «Единой России». Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков также назвал такое поздравление неправильным и связал действие сотрудниц муниципалитета с непониманием элементарной этики.

Позднее пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова заявила, что шубы чиновницы не снимали, потому что у них не было на это времени, а блокадникам подарили не хлеб, а пироги.

«Мы просто объехали блокадников и поздравили их с этой датой, полного снятия блокады Ленинграда. Преподнесли караимские пироги ручной работы. Всё это раскрутили, как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем!» — сказала она.

Одна из блокадниц Евгения Прошина, с которой после скандала связался телеканал РЕН ТВ, сказала, что осталась довольна поздравлением.