«Не нуждаются в подарках»: в Керчи чиновницы в честь годовщины снятия блокады Ленинграда вручили ветеранам по батону хлеба

В Крыму чиновники поздравили ветеранов с годовщиной снятия блокады Ленинграда и подарили им по батону белого хлеба и медали, сообщает «Керчь.FM».

Фото со встреч опубликовала глава Керченского городского совета, член партии «Единая Россия» Мая Хужина (на момент написания заметки доступ к публикации ограничен). Кроме Хужиной, ветеранов поздравляли её заместитель Лариса Щербула, депутат совета Вадим Кутузов и другие. В посте Хужина рассказала, что в Керчи живут 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Один из них, Михаил Кольченко, в прошлом году отметил столетний юбилей.

«Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и тёплое общение. Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», — написала Хужина.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что чиновницы пришли в гости к пенсионерам в дорогих шубах. На критику Хужина ответила, что «эти люди не нуждаются в подарках».

«Им нужно человеческое общение, доброта и уважение», — подчеркнула чиновница.

Хужина также заявила, что негативные комментарии пишут «не керчане» и половина из них — «боты».

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в комментарии РИА Новости назвал акцию чиновниц, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба, унизительной.

«Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно. Это требует особого отношения, нужно думать о дополнительных мерах помощи в отношении этих людей, об уходе, а не унижать такого рода поступками. Формально отнеслись к этому», — сказал Форманчук.

Он добавил, что чиновникам следует максимально уважительно относиться к людям, тем более к пережившим ужасы войны, и не забывать, что они должны служить людям, которые их избрали.