«Не нуждаются в подарках»: в Керчи чиновницы в честь годовщины снятия блокады Ленинграда вручили ветеранам по батону хлеба

В Крыму чиновники поздравили ветеранов с годовщиной снятия блокады Ленинграда и подарили им по батону белого хлеба и медали, сообщает «Керчь.FM».
Фото со встреч опубликовала глава Керченского городского совета, член партии «Единая Россия» Мая Хужина (на момент написания заметки доступ к публикации ограничен). Кроме Хужиной, ветеранов поздравляли её заместитель Лариса Щербула, депутат совета Вадим Кутузов и другие. В посте Хужина рассказала, что в Керчи живут 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. Один из них, Михаил Кольченко, в прошлом году отметил столетний юбилей.
«Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и тёплое общение. Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», — написала Хужина.
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что чиновницы пришли в гости к пенсионерам в дорогих шубах. На критику Хужина ответила, что «эти люди не нуждаются в подарках».
«Им нужно человеческое общение, доброта и уважение», — подчеркнула чиновница.
Хужина также заявила, что негативные комментарии пишут «не керчане» и половина из них — «боты».
Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в комментарии РИА Новости назвал акцию чиновниц, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба, унизительной.
«Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно. Это требует особого отношения, нужно думать о дополнительных мерах помощи в отношении этих людей, об уходе, а не унижать такого рода поступками. Формально отнеслись к этому», — сказал Форманчук.
Он добавил, что чиновникам следует максимально уважительно относиться к людям, тем более к пережившим ужасы войны, и не забывать, что они должны служить людям, которые их избрали.
«Какой-то странный вирус поразил некоторых российских чиновников — то глава Чувашии делал какие-то неадекватные действия, то ещё в каких-то регионах неадекватные комментарии. Чиновники забывают о правилах, о служебном этикете, который прежде всего сводится к уважению тех, на кого они работают. <…> В данном случае расцениваю поведение керченского руководства как унижение тех, для кого память о войне и блокаде является священной», — добавил Форманчук.