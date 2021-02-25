Четыре жителя Нижнего Тагила получат более 300 тысяч рублей за победу в чемпионате WorldSkills

В Свердловской области губернатор наградил победителей и призёров финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил в сентябре 2020 года в Кузбассе. В число лучших вошли четыре тагильчанина.

Серебряной медалью глава региона наградил ученицу школы № 49 Александру Иванову, которая представляла Свердловскую область в компетенции «Технологии моды», выступая в возрастной группе «Юниоры».

Бронзовую медаль получила Алёна Никитина из Нижнетагильского медицинского колледжа. Девушка выступала в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Ещё одну бронзовую медаль вручили студентке Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 Ксении Рахимовой. Девушка представляла Свердловскую область в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

«Соревнования растянулись на год. Если у нас региональный этап проходил в начале февраля, то финал закончился в конце сентября, включая то, что меня начали морально подготавливать ещё за год до чемпионата. В течение этого времени мы прошли четыре этапа: региональный, отборочный, отборочный на финал и сам финал. Денежные средства я откладываю на постройку личного скалодрома, на котором буду тренировать маленьких детишек», — рассказала АН «Между строк» Ксения.

Бронзовым призёром стал также Иван Королёв, студент Нижнетагильского колледжа имени Н. А. Демидова. Он был участником сборной Свердловской области в компетенции «Кузовной ремонт».

Участники и наставники, завоевавшие золотую медаль, получают премию в размере 150 тысяч рублей, серебряную — 125 тысяч, бронзовую — 100 тысяч рублей. Всего сборная Свердловской области представила регион в 65 компетенциях.