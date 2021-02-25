Четыре жителя Нижнего Тагила получат более 300 тысяч рублей за победу в чемпионате WorldSkills

В Свердловской области губернатор наградил победителей и призёров финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проходил в сентябре 2020 года в Кузбассе. В число лучших вошли четыре тагильчанина.
Серебряной медалью глава региона наградил ученицу школы № 49 Александру Иванову, которая представляла Свердловскую область в компетенции «Технологии моды», выступая в возрастной группе «Юниоры».
Бронзовую медаль получила Алёна Никитина из Нижнетагильского медицинского колледжа. Девушка выступала в компетенции «Медицинский и социальный уход».
Ещё одну бронзовую медаль вручили студентке Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 Ксении Рахимовой. Девушка представляла Свердловскую область в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».
«Соревнования растянулись на год. Если у нас региональный этап проходил в начале февраля, то финал закончился в конце сентября, включая то, что меня начали морально подготавливать ещё за год до чемпионата. В течение этого времени мы прошли четыре этапа: региональный, отборочный, отборочный на финал и сам финал. Денежные средства я откладываю на постройку личного скалодрома, на котором буду тренировать маленьких детишек», — рассказала АН «Между строк» Ксения.
Бронзовым призёром стал также Иван Королёв, студент Нижнетагильского колледжа имени Н. А. Демидова. Он был участником сборной Свердловской области в компетенции «Кузовной ремонт».
Участники и наставники, завоевавшие золотую медаль, получают премию в размере 150 тысяч рублей, серебряную — 125 тысяч, бронзовую — 100 тысяч рублей. Всего сборная Свердловской области представила регион в 65 компетенциях.
«Движение WorldSkills оказывает позитивное влияние на качество профессионального образования в нашем регионе. Повышается квалификация преподавателей и мастеров, обновляются образовательные программы колледжей и техникумов, растут стандарты обучения специалистов рабочих профессий, необходимых современной экономике. И главный результат — растёт квалификация молодых специалистов, которые приходят работать на заводы, фабрики, предприятия Свердловской области. Благодарю вас за добросовестную учёбу, профессионализм, стремление овладеть высотами профессионального мастерства. Вы — наша надежда, опора, будущее Свердловской области», — сказал Евгений Куйвашев.