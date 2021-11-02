Четыре театра Екатеринбурга номинированы на «Золотую Маску» 

Сегодня, 2 ноября, на сайте национальной театральной премии «Золотая Маска» были опубликованы списки номинантов по итогам сезона 2020-2021. В список попали четыре театра Екатеринбурга: Екатеринбургский театр оперы и балеты, Свердловский театр музыкальной комедии, танцевальная компания Zonk’a и Екатеринбургский театр кукол. Свердловские театры участвуют в 28-ми номинациях.
Театр оперы и балета получил 8 номинаций на спектакли «Конёк-Горбунок» (12+) и «Любовь издалека» (12+). Танцевальная компания «Zonk’a» с постановкой «Премьера» (18+) выдвинута на премию в четырёх категориях. Шесть номинаций у спектакля «Одолжите тенора» (16+) Свердловского театра музыкальной комедии. И дважды на «Маске» представлена постановка «Собака камень» (16+) Екатеринбургского театра кукол.
- В прошлом году «Золотую Маску» получили два уральских театра: Свердловский театр музыкальной комедии получил две статуэтки. В номинации «Лучшая работа режиссёра. Оперетта-мюзикл» награда досталась Дмитрию Белову за постановку «Сильва» (12+). Дирижёр этого спектакля Дмитрий Волосников также взял награду в своей номинации. На сегодняшний день у свердловской музкомедии уже 12 «Масок».