Два театра Свердловской области стали лауреатами «Золотой Маски»

Свердловский театр музыкальной комедии и Новоуральский театр музыки, драмы и комедии стали лауреатами национальной театральной премии «Золотая Маска». Победителей объявили накануне в Москве, в концертном зале «Зарядье».

Свердловский театр музыкальной комедии Екатеринбурга получил две статуэтки. В номинации «Лучшая работа режиссёра. Оперетта-мюзикл» награда досталась Дмитрию Белову за постановку «Сильва». Дирижёр этого спектакля Дмитрий Волосников также взял награду в своей номинации. На сегодняшний день у свердловской музкомедии уже 12 «Золотых Масок».

Специальной премии жюри музыкального театра удостоен Новоуральский театр музыки, драмы и комедии. Он получил свою первую «Маску» «За нестандартность репертуарного мышления».

Всего в 2021 году свердловские театры получили 24 номинации на «Золотую Маску». На победу претендовали «Провинциальные танцы», Свердловский театр музыкальной комедии и Новоуральский театр музыки, драмы и комедии.

Свердловские творческие коллективы ежегодно входят в список лауреатов главной национальной театральной премии. Однако Нижний Тагил до сих пор не может похвастаться обладанием «Золотой Маской». В 2019 году Нижнетагильский драматический театр впервые в истории театра вошёл в лонг-лист премии с постановкой ««Головлёвы. Маменька» краснодарского режиссёра Даниила Безносова.