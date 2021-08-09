Четыре могилы обнаружили археологи в сквере за «Юбилейным» в Нижнем Тагиле

На месте предполагаемого места захоронения представителей рода Демидовых в сквере за ДК «Юбилейный» специалисты из Екатеринбурга обнаружили четыре могилы. Об этом ИА «Все новости» рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Как пишет издание, исследователи нашли четыре могилы. Первая расположена на месте обнаружения лучевой кости, с которого всё и началось. Также специалисты открыли три неразграбленные могилы. Одна из них разрушена, поскольку находится рядом с теплотрассой. Из одной могилы уже изъят для исследования целый скелет. Сейчас антропологи проводят процедуры, которые позволят точно назвать пол, возраст, прижизненные болезни и причину смерти захороненного в могиле человека.

«Будут исследовать ДНК, потому что возможности медицины это сейчас позволяют. Хорошо, что череп сохранился. В Тюмени есть очень сильный антрополог, который по черепу полностью восстанавливает лицо человека. После того как антропологи дадут своё заключение, сделаем ДНК-тест. Есть прямые родственники Демидовых, которые живут как за границей (по женской линии), так и в Москве (по мужской). И после теста уже можно будет что-то сказать», — рассказал Владислав Пинаев.

Помимо останков, в могилах не нашли ничего, даже нательного креста. При этом, по словам специалистов, в прошлые столетия богатых людей хоронили с деревянным крестом из Иерусалима, который за два столетия мог разложиться. Зато сохранились ручки гроба, хотя сам он почти полностью разрушен.

«Конкретики пока нет, работают специалисты. Мы не готовы пока что-то афишировать», — заявили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.