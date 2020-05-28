Четверть россиян назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц»

Почти четверть (23,2%) россиян назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц», ещё 9,6% считают, что опасность эпидемии преувеличена, со ссылкой на результаты проведённого дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) опроса пишет РБК.

Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещает родственников и больше половины (54%) выходит на прогулку. Три четверти (74%) респондентов из этой группы убеждены, что в режиме самоизоляции не было необходимости. Среди всех опрошенных 32,4% не согласны с тем, что карантин был необходим, в апреле так считали 15,9% респондентов.

По проценту людей, считающих эпидемию выдумкой, лидирует Южный федеральный округ — 41,1%. Больше 60% респондентов округа считают, что ограничений во время эпидемии должно быть меньше, 42,7% считают, что их надо было снимать раньше. 52,1% опрошенных в округе заявили, что либо полностью лишились дохода за этот период, либо он значительно снизился.

В России на 27 мая выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход, полностью выздоровели 11 079 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».