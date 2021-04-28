«Через полтора месяца ожидается третья волна коронавируса». Главврач ЦГБ №1 развеял страхи о вакцинации

Осенью 2020 года через приёмный покой ЦГБ № 1 проходило до 300 пациентов в сутки. Сейчас медицинское учреждение, которое принимало коронавирусных больных со всего Горнозаводского округа, вернулось к обычному режиму работы. Но главный врач ЦГБ № 1 Александр Павловских считает, что после снижения заболеваемости стоит ждать третью волну инфекции. О том, какую вакцину от коронавируса выбрать, о её действии и противопоказаниях Александр Юрьевич рассказал на встрече с работниками крупносортного цеха ЕВРАЗ НТМК.

«Инфекция к настоящему моменту мало изучена, как она поведёт себя дальше — непонятно. Есть информация о том, что в других странах появились новые штаммы коронавируса, которые воздействуют на детский организм. Если в первую и вторую волну мы говорили о том, что на эту категорию населения не действует вирус, то теперь так утверждать уже нельзя. Если откуда-то завезут новый штамм, к сожалению, начнут страдать и дети. Через полтора месяца уже ожидается третья волна коронавируса», — с таких слов начал беседу Александр Юрьевич.

По словам главного врача, в их поликлинике очередь желающих поставить вакцину не опускается за неделю ниже тысячи человек. На данный момент там привились 9 тысяч пациентов. Согласно статистике, среди привитых нет ни одного случая смерти от коронавируса.

На такие вопросы ответил руководитель медучреждения во время беседы с работниками ЕВРАЗ НТМК:

— Как выбрать, какую вакцину лучше поставить?

— На данный момент в России используют две вакцины: это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Они созданы искусственно с применением S-белка. По словам врачей, эти вакцины безвредны для организма, но благодаря им вырабатываются антитела. Также в разработке есть препарат института Чумакова, но его пока нет в гражданском обороте. Эта вакцина приготовлена уже из убитых вирусов. Производитель «Спутника V» говорит, что вакцина будет действовать до двух лет, титр антител будет достаточно высоким. Если мы говорим о более облегчённой вакцине «ЭпиВакКорона», которую производит предприятие «Вектор» в Новосибирске, её эффект достигает года. Ранее были ограничения по возрасту. Более месяца назад внесены изменения в инструкцию по применению, этого параметра больше нет. Мы рекомендуем прививаться людям старше 60 лет и людям с хроническими патологиями.

— Есть ли максимальное ограничение по возрасту? Можно ли ставить вакцину очень пожилым людям?

— У «Спутника V» было ограничение 60 лет, но в конце января его отменили. Сейчас в инструкцию по применению внесён только минимальный возраст желающего привиться — это 18 лет. Исключение составляют беременные и кормящие матери. Всем остальным при отсутствии хронических заболеваний в стадии обострения можно ставить прививку.

— Зашла речь про возможность заболевания детей. Для них уже есть какая-то возможность привиться?

— Институт Гинзбурга объявил, что они готовят в настоящее время вакцину. Скорее всего, она уже есть, сейчас ведут испытания. Она будет выпускаться на базе «Спутника V» в виде капель в нос. Дети в нашу больницу тоже были госпитализированы. Конечно, более старшего возраста, но у них болезнь протекала в лёгкой форме.

— Во время первой и второй волны многие работники переболели бессимптомно либо в лёгкой форме и не заразили своих родных. Сейчас у них бытует мнение, что они защищены от природы и неуязвимы. Таким людям нужно прививаться?

— Таким работникам очень повезло, что они так перенесли инфекцию. Непонятно, как они перенесут ту же инфекцию второй раз. И совершенно неясно, как они перенесут новый штамм заболевания, который может появиться в скором времени. Организм нужно защищать в любом случае. Та вакцина, которая выполнена на S-белке, «Спутник V», защищает от всех существующих на сегодняшний день штаммов коронавируса, как говорит производитель. Люди переболели конкретным штаммом, которым заразились, но это не защищает их от других форм заболевания.

В большинстве цехов ЕВРАЗ НТМК показатели привитых достигают 80%. Но есть подразделения, где статистика привитых ниже. Директор РЦКО «Урал» Елена Раудштейн отмечает, что нехватки вакцины на предприятии нет.