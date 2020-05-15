Чемпионат России по футболу продолжится 21 июня

По решению Российского футбольного союза прерванный из-за эпидемии коронавируса чемпионат России по футболу возобновится 21 июня, сообщается на сайте футбольного союза. До конца сезона матчи будут проходить без зрителей.

Сезоны ФНЛ (первый дивизион) и ПФЛ (второй дивизион) завершены досрочно, «Ротор» и «Химки», занимавшие в ФНЛ первые два места, поднимутся в Премьер-лигу.

Напомним, из-за пандемии коронавируса футбольные чемпионаты приостановили все страны, кроме Белоруссии. Первой страной, где возобновятся игры, станет Германия — первые после перерыва матчи Бундеслиги будут сыграны 16 мая. Английская премьер-лига начнётся в июне, даты возобновления чемпионатов Италии и Испании пока не названы. Франция и Нидерланды объявили, что не будут завершать футбольный сезон.