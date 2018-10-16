Чемпионат мира по футболу принёс экономике России более 950 млрд рублей

Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей, со ссылкой на исследование оргкомитета турнира пишет РИА Новости. Это составляет около 1% ВВП страны.

Больше половины суммарного эффекта чемпионата приходится на 2017–2018 годы. В эти годы прирост ВВП достиг 0,4% годового показателя.

Согласно отчёту, Россия на подготовку и проведение турнира потратила 688 миллиардов рублей. 79% общего эффекта было обусловлено влиянием инвестиций и операционных расходов.

В течение пяти лет влияние ЧМ-2018 оценили в 150–210 миллиардов рублей в год, причём около трети будущего эффекта придётся на развитие туризма. Согласно исследованию, влияние чемпионата мира на ВВП России превосходит эффект от чемпионатов, проходивших в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее, и наиболее близко к показателю Японии.

Напомним, чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля, его победителем стала сборная Франции. Российская команда сумела дойти до четвертьфинала.