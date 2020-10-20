Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге отменили из-за коронавируса

Екатеринбург лишился одного из самых масштабных спортивных мероприятий, запланированных на этот год. Чемпионат Европы по самбо, который до этого несколько раз переносился на более поздние даты, всё же решили отменить из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и России, сообщает ТАСС.

«Совместно с оргкомитетом по проведению чемпионата Европы в Екатеринбурге мы приняли решение отменить ЧЕ 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Екатеринбурге, России и мире. В этом году чемпионата Европы не будет. Это связано ещё и с тем, что во многих странах Европы сейчас существует запрет на выезд на соревнования. К тому же Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ситуация с пандемией коронавируса не улучшается, а ухудшается», – приводит слова главы Европейской федерации самбо Владимира Елисеева РИА «Новости».

Изначально европейский турнир должен был состояться в мае, затем был перенесён на сентябрь. В последний раз чемпионат обещали провести 27 ноября.

Напомним, что 19 сентября в Свердловской области из-за пандемии не состоялся легкоатлетический забег «Кросс нации».