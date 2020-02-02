Чемпиона России по боксу задержали за нападение на росгвардейца, при себе у спортсмена был кокаин

В Москве полиция задержала двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна за нападение на сотрудника Росгвардии. При себе у спортсмена был кокаин.

Как пишет Baza, в ночь на 2 февраля сотрудники Росгвардии застали Кушиташвили и его друга, в тот момент когда они забирали закладку с наркотиками в центре Москвы. Спортсмен ударил одного из росгвардейцев и попытался сбежать, но его задержали. При обыске у Кушиташвили обнаружили пакетик с кокаином. По данным издания, у силовика сломан нос.

В Управлении Росгвардии по Москве пояснили, что на Фрунзенской набережной сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться в одном из подъездов.

«В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо», — сообщили в ведомстве.

Источник ТАСС сообщил, что в отношении Кушиташвили возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.