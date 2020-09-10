Чемпион России по боксу получил условный срок за нападение на росгвардейца и хранение наркотиков

В Москве суд приговорил чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили к трём годам условно. Спортсмена признали виновным в хранении наркотиков без цели сбыта и в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья.

Как пишет РИА Новости, Кушиташвили также отменили домашний арест, заменив на подписку о невыезде. Кроме того, суд вернул ему два смартфона iPhone.

Согласно УК РФ, статья о хранении наркотиков без цели сбыта предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет, а причинение опасного насилия в отношении представителя власти — до десяти лет. При этом, как отмечает «Медуза», гособвинение изначально запрашивало для боксёра условный срок.

Напомним, Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в Москве 2 февраля 2020 года. При себе у боксёра был пакетик с кокаином. Во время задержания произошла потасовка, в ходе которой спортсмен сломал нос сотруднику Росгвардии. На суде защита утверждала, что силовик сам ударился о стену. Но позже боксёр признал вину и выплатил потерпевшему компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Также известно, что медосвидетельствование показало, что в момент задержания Кушиташвили находился под действием кокаина.