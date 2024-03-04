ЧЭМК могут передать «Ростеху»

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) Юрия Антипова и другие его активы, которые по решению суда должны быть переданы государству, могут перейти «Ростеху», пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, обсуждается схема, при которой «Ростех» оставит себе 25% в капитале активов, остальные 75% будут проданы частному инвестору. К переговорам об активах в качестве возможных партнёров «Ростеха» уже привлечены несколько претендентов. В их числе, по словам источников РБК, основатель Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин, сооснователь Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, структуры, связанные с бизнесменом Дмитрием Пумпянским.

Напомним, 27 февраля, в Челябинске сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Юрия Антипова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Ранее, 26 февраля, акции трёх крупных предприятий, принадлежащих семье Антипова, — Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), «Кузнецких ферросплавов» и Серовского завода ферросплавов — были переданы в собственность государства решением Арбитражного суда Свердловской области по требованию Генпрокуратуры РФ.

Отметим, 5 февраля 2024 года Генпрокуратура РФ подала иск об истребовании имущества компании «Эталон» (фактический собственник вышеописанных предприятий, принадлежит семье Антипова. — Прим. ред.) в пользу государства. По мнению истца, приватизация крупнейших в России производителей ферросплавов, проведённая в 1990-е годы, была незаконной. 6 февраля суд возбудил производство по делу, арестовав акции и имущество заводов. 9 февраля суд также арестовал акции компании «Эталон».

В 2021 году Антипов вошёл в список богатейших бизнесменов России по версии Forbs. В прошлом году он попал в десятку россиян c наибольшими доходами от дивидендов за 2022 год. С доходом 43,2 млрд рублей он оказался на девятом месте.

ЧЭМК — один из крупнейших производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.