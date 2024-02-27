Силовики задержали уральского миллиардера Юрия Антипова в рамках дела о мошенничестве

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Юрия Антипова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Юрий Антипов — владелец Челябинского электрометаллургического комбината — задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Ранее, 26 февраля, акции трёх крупных предприятий, принадлежащих семье Антипова, — Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), «Кузнецких ферросплавов» и Серовского завода ферросплавов — были переданы в собственность государства решением Арбитражного суда Свердловской области по требованию Генпрокуратуры РФ.

ЧЭМК — один из крупнейших производителей ферросплавов в России, на него приходится около 80% рынка.

Отметим, 5 февраля 2024 года Генпрокуратура РФ подала иск об истребовании имущества компании «Эталон» (фактический собственник вышеописанных предприятий, принадлежит семье Антипова. — Прим. ред.) в пользу государства. По мнению истца, приватизация крупнейших в России производителей ферросплавов, проведённая в 1990-е годы, была незаконной. 6 февраля суд возбудил производство по делу, арестовав акции и имущество заводов. 9 февраля суд также арестовал акции компании «Эталон».

В 2021 году Антипов вошёл в список богатейших бизнесменов России по версии Forbs. В прошлом году он попал в десятку россиян c наибольшими доходами от дивидендов за 2022 год. С доходом 43,2 млрд рублей он оказался на девятом месте.

Свою бизнес-карьеру Антипов начал в 1995 году вместе с партнёром Алексанрдом Аристовым. В 2020 году коллеги разделили активы. Аристову отошли агробизнес и виноделие, Антипов и члены его семьи стали единоличными владельцами металлургических предприятий Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК), в которую входили Челябинский электрометаллургический комбинат, «Кузнецкие ферросплавы» и Серовский завод ферросплавов. В июне 2023 года УСМК прекратила свою деятельность, присоединившись к компании «Эталон».