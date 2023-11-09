«Чем мы дружнее, тем крепче». В Нижнетагильском цирке состоялась премьера шоу-сказки «Вместе целая страна» 

В Нижнетагильском цирке в праздничные выходные по случаю Дня народного единства прошла премьера шоу-сказки «Вместе целая страна» (0+). Зрителей ждала уникальная цирковая программа с увлекательным сюжетом, знакомящим детей и взрослых с разными народностями, проживающими в России от Каспийского моря до Анадырского залива.

В путешествие по разным уголкам нашей Родины зрители отправятся вместе с Петрушкой, пытающимся спасти свою супругу Марфушку, которую украли злые силы. В своём путешествии главный герой будет встречать добрых помощников, которые, каждый по-своему, отражают культуру страны.

Завораживающее зрелище создают выступления акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов, наездников-джигитов и четвероногих артистов, среди которых дрессированные пудели, медведи, лошади и леопард.

Изюминкой сказочного шоу можно считать световые спецэффекты. Они погружают в атмосферу волшебства. Авторские костюмы, пошитые в стиле разных народностей России, придают программе этнический колорит.

Сказка заканчивается, когда клоун Петрушка с Марфушкой воссоединяются и дают отпор врагу вместе с добрыми помощниками. По словам гостей представления, это очень познавательная и нужная программа для объединения всех народов большой страны.

«Всё очень понравилось! Очень нужная программа в наше время. Особенно впечатлили животные и клоуны», — поделилась тагильчанка Людмила, которая пришла на представление вместе с сыном и дочкой.

«Программа идеальна! Отметили с детьми, что главная идея спектакля — чем мы дружнее, тем крепче. Она нам очень близка. Больше всего поразили наездники-джигиты и эквилибристы», — рассказала тагильчанка Офелия, которая пришла в цирк вместе с тремя детьми.

Заслуженный артист России Тамерлан Нугзаров, выступающий в номере наездников-джигитов, происходит из династии цирковых артистов со 150-летней историей. Тамерлан является представителем пятого поколения династии и выступает на арене уже 35 лет. Артист признался, что работать в новом шоу «Вместе целая страна» очень ответственно.

«Очень ответственно и приятно быть частью этой программы. Особенно в непростое время. Я воспитывался в духе патриотизма, и поэтому мне очень близка эта идея», — рассказывает Тамерлан Нугзаров.

«Все трюки выполняются без страховки. В процессе работы уже не страшно прыгать, но вначале всегда есть небольшое волнение. Но это того стоит, когда зритель тепло принимает», — рассказывает акробат на подкидных досках Сергей Сапрыкин.

Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский отметил, что в программе участвовали разные артисты страны, общими силами они сделали программу познавательной и интересной.

«Хочется, чтобы родители не просто приводили детей развлечься, но и прививали детям через досуг то, что в нашей стране есть много разных и интересных культур со своими особенностями и колоритом. Задача цирковой семейной сказки — зародить интерес у детей к культуре народов России, чтобы они спрашивали своих родных о том, откуда они происходят, кто были их предки, также интересовались родной культурой. Но самое главное, когда семья придёт домой после посещения цирка, у них появятся новые темы для обсуждений. Пообщаются о географии страны, порассуждают, почему те или иные народности населяют определённую территорию нашей Родины», — рассказывает директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

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