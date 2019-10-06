Челябинская чиновница устроила в соцсетях травлю девушки, взявшей под опеку шестерых братьев и сестру после смерти матери

История 21-летней Кристины Евтушенко из Челябинской области стала известна на всю Россию после того, как о её семье рассказали на федеральных каналах. После смерти матери девушка смогла добиться опеки над своими шестью братьями и сестрой, чтобы они не попали в детский дом. Люди со всей страны стали оказывать семье посильную помощь, видимо это не понравилось одной из чиновниц из органов опеки — она устроила Кристине травлю в социальных сетях.

Как пишет Znak.com, чиновница вынесла на публичное обсуждение подробности личной жизни семьи, а также в открытую высказывалась, что молодая девушка не справляется со своими обязанностями родителя и угрожала изъятием детей.

Началось всё с поста в одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте», в котором некая Юлия Филиппова, аккаунт которой был удалён сразу после публикации, возмущается, что девушка хорошо выглядит и иногда ездит из села в клуб, расположенный в соседнем городе Карталы. При этом аноним заявляет, что «не каждая работающая и прилично зарабатывающая женщина может себе это позволить». По её мнению такое поведение говорит о Кристине, как о плохом опекуне для детей.

В комментариях к записи жители Карталинского района встали на защиту молодой девушки. Они отметили, что все дети Евтушенко сыты, одеты и обуты, а Кристине всего 21 год, и она может себе позволить отдохнуть от тяжелого труда — быть главой такой большой семьи.

Вскоре свои комментарии к записи оставила начальник отдела опеки и попечительства Карталинского муниципального района Светлана Пушкарская. Чиновница заявила, что у органов опеки много претензий к Кристине Евтушенко и подтвердила, что всё написанное анонимным пользователем является правдой. Также она публично пригрозила отстранить приёмную мать от обязанностей и отобрать детей.

«Пока будем подбирать приёмную семью. Только не надо говорить, что с сестрой будет лучше, а в органах опеки бездушные люди», — написала чиновница.

Пушкарская заявила, что ни одна «нормальная мать» не оставит ребёнка без присмотра и не поедет по клубам. При этом старшему брату Кристины уже исполнилось 18 лет.

Евтушенко ответила на нападки, пояснив, что когда она уезжает в город по делам, каждый раз брать с собой детей невозможно, поэтому за ними присматривает тётя. При этом если кто-то из детей болеет, то она всегда находится с ними рядом. Однако чиновницу это не успокоило и она продолжила нападки на девушку.

Как пишет Znak.com сам пост и комментарии к нему были удалены сразу, как только журналист издания связался с Караталинским управлением социальной защиты, чтобы задать вопросы о неэтичном поведении их сотрудницы. Там пояснили, что сейчас чиновница находится в отпуске, но заверили, что сразу, как она выйдет, в ведомстве проведут служебную проверку.

Сама Пушкарская заявила журналистам, что её страницу «ВКонтакте» взломали и всё вышеперечисленное писала не она. При этом кто-то несколько дней вёл с этой страницы переписку с сотрудником издания. Сейчас аккаунт «Светлана Пушкарская» удалён.

«Я не знаю, что написано там, но на сегодняшний день дети проживают в семье. Сообщений со школы каких-то тревожных не поступало. Для принятия кардинальных мер нет основания», — сказала Пушкарская во время телефонного разговора.

Также она заявила, что чиновники не имеют права распространять сведения о семье и обсуждать личную жизнь опекунов, при этом подчеркнув, что «люди высказывают порой свое мнение».

В управлении соцзащиты официально подтвердили, что не имеют никаких претензий к семье Евтушенко. Ситуацию с травлей взяли под личный контроль в Министерстве социальных отношений Челябинской области, пообещав, что проверят итоги служебного расследования в отношении Пушкарской.