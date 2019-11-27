«Часто менял номера телефонов». В Нижнем Тагиле три недели ищут 26-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле пропал 26-летний Роман Муратов. Две недели назад, вечером 13 ноября, он ушёл из дома на ГГМ и до сих пор не вернулся. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в этот же вечер он был замечен в центре города, но после его никто не видел.

«В полицию обратилась его сестра. По её словам, он часто менял номера телефонов, может из-за этого сейчас вне зоны доступа. Наши сотрудники сейчас проверяют камеры видеонаблюдения», — добавили в полиции.

В социальных сетях комментаторы, по всей видимости знакомые с Романом, сообщают, что он в последнее время хотел уехать на «вахту».

Если вам что-либо известно о местонахождении Романа, просьба сообщить по телефону: +7 (3435) 97-68-02 или 02.