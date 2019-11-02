Часть жителей Тагилстроя останется без холодной воды из-за аварии

В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что из-за аварии, произошедшей на водоводе d300, в некоторых домах Тагилстроевского района города 2 ноября будет отсутствовать холодное водоснабжение с 14:00 до завершения ремонтных работ.

В городской администрации пояснили, что отключение коснётся многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Попова, 19, улица Гвардейская, 45, 45а и 47, улица Красных Зорь, 4 и 6, улица Металлургов, 46, 50б, 56 и 58.

В мэрии также обещали обеспечить жителям указанных домов подвоз воды.