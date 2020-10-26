ЦГБ № 4 Нижнего Тагила закупит 240 тысяч медицинских масок

Нижнетагильская горбольница № 4 на Тагилстрое закупит 240 тысяч одноразовых трёхслойных масок для лица и более 2 тысяч респираторов. Маски должны иметь носовой фиксатор из мягкой стальной проволоки, покрытой оболочкой из биологически инертного полимера. Длина фиксатора — 10 см.

«Медицинская маска обязана иметь 2 наружных слоя, изготовленных из гипоаллергенного безворсового полимерного нетканого материала спанбонд. Он обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Складки маски направлены вниз с целью воспрепятствования затеканию брызг между складок. Чашеобразная форма позволяет разговаривать во время ношения, не прилипает ко рту», — уточняется в конкурсной документации.

Респираторы должны быть универсального размера, из нетканого фильтрующего материала. Иметь эластичную регулируемую ленту оголовья, носовой зажим и клапан выдоха. Он обеспечивает понижение влажности и температуры в подмасочном пространстве и создаёт комфортные условия для дыхания.

Итоги электронного конкурса по определению компании-поставщика планируется подвести в начале ноября.