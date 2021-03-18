ЦГБ № 4 Нижнего Тагила купит 2 автомобиля скорой помощи за 3,6 миллиона рублей

18.03.2021 13:28
На сайте госзакупок появилось 2 лота на поставку автомобилей скорой помощи общей стоимостью 3,6 миллионов рублей для нужд городской больницы № 4 Нижнего Тагила.
Согласно документации, максимальная стоимость первого автомобиля - 2 млн рублей, второго - 1,6 млн рублей.
Заявки принимаются до 25 марта 2021 года. Поставка автомобилей должна быть осуществлена в течение 60 дней со дня заключения договора с исполнителем.
- Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года передали на аутсорсинг частной компании «РТ-Социальная сфера».