ЦГБ № 1 Нижнего Тагила заплатит 5,5 млн рублей родным кардиолога, погибшего из-за врачебной ошибки

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила обязал ЦГБ № 1 выплатить 5,5 млн рублей жене и сыну кардиолога медицинского центра УВЗ Андрея Карасёва, который погиб из-за врачебной ошибки. Как пишет портал E1.ru со ссылкой на адвоката пострадавшей стороны, 3 млн рублей получит жена погибшего и 2,5 млн — его сын.

Напомним, трагедия произошла ещё в январе этого года. Андрею Карасёву в ЦГБ № 1 сделали несложную операцию на ноге из-за нагноения. Но коллега Карасёва забыл посмотреть в карточку и назначил препарат, на который у мужчины началась аллергическая реакция. Пациент скончался от анафилактического шока через непродолжительное время. Оказалось, что лечащий врач, который должен был оперировать Карасёва, передал операцию эндоскописту.

После смерти кардиолога было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей». Врач признал свою вину в суде и попросил прощения у семьи погибшего. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей из-за хороших характеристик с места работы. На работе медику сделали выговор.

«Решение суда нас удовлетворяет, — сказал АН “Между строк” сын Андрея Карасёва Александр. — С нашей стороны апелляционных действий по решению Дзержинского суда не будет. Ждём вступления в законную силу, ну и надеемся, что у министерства здравоохранения, в частности у ЦГБ № 1, как юрлица всё-таки хватит совести не продолжать это дело, в котором уже неоднократно поставлена точка. Пора признать факт ответственности за своего сотрудника, что диктуется Гражданским кодексом, и с честью выполнить решение суда».

Андрею Карасёву было 57 лет. Он проработал 36 лет в Центральной городской больнице № 1. Потом ушёл работать кардиологом в заводскую поликлинику при УВЗ. Однажды он спас в самолёте женщину, которой стало плохо с сердцем. Карасёв реанимировал, провёл непрямой массаж сердца. В другой раз в Турции спас тонувшего в бассейне мужчину, сделав искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.