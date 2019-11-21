В Нижнем Тагиле погиб врач-кардиолог из-за ошибки своих коллег

В Нижнем Тагиле из-за врачебной ошибки погиб кардиолог медицинского центра УВЗ Андрей Карасев. Трагедия произошла ещё в январе этого года. Коллега Карасева забыл посмотреть в карточку и назначил препарат, на который у мужчины аллергия. Врач скончался от анафилактического шока в ЦГБ №1, в которой проработал 36 лет.

Как рассказала Е1 супруга погибшего Ольга, мужчине сделали несложную операцию на ноге из-за нагноения в ЦГБ №1. Она приехала в больницу, когда Андрей только проснулся после наркоза и лежал под капельницей.

«Я в первые минуты не обратила внимания на капельницу, Андрей меня предупреждал: не пугайся, буду под капельницей, должны поставить физраствор, так положено, — вспоминает Ольга Николаевна. — Спросил меня, который час, а потом сразу: “Оля, а что мне капают? Что-то мне нехорошо”. После этих слов всё и началось. За секунды он стал меняться в лице. Я поняла, что всё дело в этой капельнице. Выскочила в коридор, закричала: “Помогите!” Подбежала медсестра. Я кричу: “Что вы ему капаете?” Она назвала препарат. Я закричала: “Вытаскивайте капельницу!”».

Позже выяснилось, что врачу после операции вкололи антибиотик «Цефураксин», на который у него была аллергия. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

«Андрей уже начал уходить, лицо посинело. Медсестра в панике начала бегать, пришёл лечащий врач. Прикрикнул на меня, выгнал из палаты. Я ждала в коридоре. Видела этот кошмар. Я, конечно, не медик, многого не понимаю. Но меня поразило то, что я видела: надо было проводить реанимацию, но кислород (аппарат), который подводился в палаты, всё это время был в нерабочем состоянии. Они начали пытаться подвести кислород с поста сестры. Нашли шланг, длины не хватало, стали наращивать трубки, совмещая с другим шлангом, заматывали скотчем. Девочка-медсестра худенькая, её сил не хватало, держать давление она не могла, трубку срывало», — рассказывает Ольга.

После смерти кардиолога было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей». Оказалось, что лечащий врач, который должен был оперировать Карасева, передал операцию эндоскописту.

«Якобы в больнице у хирургов сильная загруженность, и завотделением — хирург — не стал сам оперировать. Перенаправил эндоскописту. Тот тоже прошел обучение как хирург, имел право проводить такие операции. Видимо, посчитали, что операция пустяковая, и передали ему», — говорит сын погибшего Александр.

Врач признал свою вину в суде и попросил прощения у семьи погибшего. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей из-за хороших характеристик с места работы. На работе виновнику сделали выговор.

Андрею Карасеву было 57 лет. Он проработал 36 лет в Центральной городской больнице № 1. Потом ушёл работать кардиологом в заводскую поликлинику при УВЗ. Однажды он спас в самолёте женщину, которой стало плохо с сердцем. Карасев реанимировал, провел непрямой массаж сердца. В другой раз в Турции спас тонувшего в бассейне мужчину, сделав искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Вдова готовит гражданский иск к больнице о компенсации морального вреда. Сын Андрея Карасева, Александр, надеется, что эта трагедия станет уроком для многих.