ЦГБ № 1 Нижнего Тагила получит дополнительное финансирование после скандала с массовым увольнением врачей

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов провёл трёхстороннюю встречу с главврачом ЦГБ № 1 Нижнего Тагила Александром Павловских и председателем первичной профсоюзной организации больницы Татьяной Усатовой. Визит главы регионального Минздрава в Нижний Тагил был связан с массовым увольнением медработников. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков, Андрей Карлов пообещал больнице дополнительное финансирование.

«По результатам встречи принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт травмпункта. Также решён вопрос о выделении дополнительных средств для поддержания стабильной деятельности больницы, в том числе в части оплаты труда сотрудников медорганизации», — пояснили в Минздраве.

Напомним, несколько десятков медиков ЦГБ № 1 написали письмо Владимиру Путину. В своём обращении врачи пожаловались президенту на снижение зарплат и нехватку специалистов. В свою очередь Минздрав заявил, что большинство из них были трудоустроены временно как дополнительные силы для лечения пациентов с коронавирусом. Решение об увольнении приняли в связи с окончанием работы ковидных отделений.