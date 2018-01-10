Цены на нефть достигли максимума с 2014 года

Цены на нефть увеличились до максимальных показателей с 2014 года, пишет Reuters.

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 10:59 по московскому времени поднялась на 0,477% — до $69,15 за баррель. Цена на нефть марки WTI возросла на 0,772% — до $63,45 за баррель.

По данным агентства, рост цен обусловлен продолжающимся сокращением нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК.

Ранее, 1 декабря, страны ОПЕК и вне ОПЕК приняли решение продлить сделку до конца 2018 года. При этом участники соглашения договорились выработать стратегию выхода из неё в июне на саммите в Вене.