Центробанк запретил гражданам 43 стран выводить деньги из России

Гражданам стран, которые ввели санкции против России, Центробанк запретил переводить деньги за рубеж. Тем, чьи страны ограничения не применяли, переводить деньги могут, но с лимитом 5 тысяч долларов в месяц. Как сообщает РБК, письмо с соответствующим распоряжением ЦБ разослал кредитным организациям 1 марта.

Такая мера действует по 31 марта 2022 года и касается физических и юридических лиц 43 государств, среди них Великобритания, Германия и США. Гражданам этих стран запрещено отправлять деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом, а также делать переводы денежных средств без открытия банковских счетов, которые обычно проводят системы переводов. Нерезиденты из других стран не смогут переводить за рубеж больше 5 тысяч долларов в месяц, используя системы денежных переводов без открытия банковского счёта.

Представитель ЦБ пояснил, что такое решение принято для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности.

«Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ», — сказал он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому резиденты РФ не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках. Документ затронет переводы не только на свой счёт, но и вывод денег без открытия счёта, если для него используются иностранные поставщики услуг. Кроме того, запрещается вывозить из страны наличными свыше 10 тысяч долларов.