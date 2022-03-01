Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на санкции США и примкнувших к ним стран и международных организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) должны продавать 80% от валютных зачислений из-за границы, которые были получены с 1 января 2022 года. Также резиденты не смогут давать займы в иностранной валюте нерезидентам. А порядок продажи иностранной валюты экспортёрами будет устанавливать Центробанк.

Кроме того, резиденты теперь не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом, а также переводить деньги без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг.

По мнению властей, эти меры применяются для защиты национальных интересов России. Они соответствуют федеральным законам «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств», а также закону «О безопасности».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединённые Штаты намерены ввести блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций. 26 февраля Минфин США заявил, что Вашингтон ввёл санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России, сообщает Lenta.ru.