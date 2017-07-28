Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 9%

Банк России на заседании 28 июля не стал менять ключевую ставку и оставил её на прежнем уровне в 9% годовых, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Напомним, с начала 2017 года ЦБ снижал ставку три раза: 24 марта, 28 апреля и 16 июня – на 0,25 процентного пункта, на 0,5 процентного пункта и ещё раз на 0,25 процентного пункта. В последний раз регулятор предупредил, что «видит пространство» для дальнейшего уменьшения ставки во второй половине 2017 года с учётом инфляционных рисков, динамики инфляции и ВВП.

В 2016 году Центробанк снижал ключевую ставку дважды – в июне (впервые с середины 2015 года) и в сентябре. В 2014 году регулятор для борьбы с инфляцией неоднократно поднимал ставку: так, в декабре того года ставка была увеличена сначала до 10,5% годовых, затем – до рекордных 17%.

В ЦБ отметили, что по-прежнему видят пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии. Таким образом, оправдались прогнозы большинства аналитиков, которые сочли, что Центробанк возьмёт паузу в снижении ставки. В то же время часть экспертов всё же допускали, что ставка может быть уменьшена на 0,25 процентного пункта.

«Резкое ускорение инфляции и приостановка снижения инфляционных ожиданий дают регулятору достаточно оснований, чтобы воздержаться от ещё одного изменения ставки. <...> Кроме того, с момента июньского снижения ставки ЦБ рубль котируется заметно хуже сопоставимых валют – за это время он подешевел относительно доллара (курс которого отнюдь не растёт) почти на 4%. В пятничном пресс-релизе Банк России, вероятнее всего, снова продемонстрирует готовность продолжить смягчение денежно-кредитной политики в дальнейшем», – отмечали ранее аналитики Sberbank CIB Investment Research.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Коммерсантъ»