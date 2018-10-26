Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.

В сентябре Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5%, что стало первым повышением с декабря 2014 года. В ЦБ отметили, что с момента последнего повышения ситуация стабилизировалась. Это произошло в том числе благодаря решению Банка России до конца года прекратить покупку валюты на рынке для Минфина.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 14 декабря.