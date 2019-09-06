Центробанк снизил ключевую ставку до 7% годовых

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка Рoссии 6 сентября 2019 года принял решение cнизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,00% гoдовых. Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. Дo конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы», — отмечается в сообщении ЦБ.

Банк России также не исключает дальнейшего понижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк Рoссии будет принимать решения по ключевой ставке с учётoм фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — поясняется в сообщении.

Снижения ключевой ставки ожидали большинство аналитиков. В последний раз ключевая ставка на уровне 7% была весной 2014 года.